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Оккупанты ОРЛО взяли в заложники украинского добровольца
17.10.2018 18:15
Наемники «МГБ ЛНР» взяли в заложники бойца украинских добровольческих батальонов 35-летнего Олега Степаненко. Об этом сообщают СМИ.
По данным оккупантов, Степаненко якобы является членом «грузинской организованной преступной группировки», которая занимается легализацией ближневосточных террористов на территории Украины для их дальнейшей переброски в страны ЕС и Россию.
Также, в «ведомстве» отмечают, что украинец якобы прибыл в ОРЛО с поддельным паспортом на имя Сергея Ломовицкого. Кроме того, они обвиняют его в участии в «карательных операциях против мирных жителей Донбасса». В «МГБ ЛНР» сообщили, что им якобы удалось выбить от задержанного «признательные показания».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, плен, добровольцы, заложники, ОРЛО
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