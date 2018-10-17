Оккупанты ОРЛО взяли в заложники украинского добровольца

17.10.2018 18:15

Наемники «МГБ ЛНР» взяли в заложники бойца украинских добровольческих батальонов 35-летнего Олега Степаненко. Об этом сообщают СМИ.

По данным оккупантов, Степаненко якобы является членом «грузинской организованной преступной группировки», которая занимается легализацией ближневосточных террористов на территории Украины для их дальнейшей переброски в страны ЕС и Россию.

Также, в «ведомстве» отмечают, что украинец якобы прибыл в ОРЛО с поддельным паспортом на имя Сергея Ломовицкого. Кроме того, они обвиняют его в участии в «карательных операциях против мирных жителей Донбасса». В «МГБ ЛНР» сообщили, что им якобы удалось выбить от задержанного «признательные показания».

Источник: https://donpress.com