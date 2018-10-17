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Появилось срочное распоряжение относительно ценностей УПЦ МП, в храмах переполох
В Украине начали инвентаризацию в храмах УПЦ Московского патриархата
У музейных работников есть один день, чтобы инвентаризировать иконы и другие культурно-исторические ценности в церквях и соборах.
Соответствующее распоряжение издали в Министерстве культуры.
Такие действия Минкультуры стали ответом на обеспокоенность по поводу сохранности исторических и культурных ценностей в храмах УПЦ МП.
Парламентарии уверены, что в переходной период, когда решается вопрос предоставления томоса украинской церкви, из храмов Московского патриархата могут незаконно вывезти ценное имущество.
Инвентаризация должна коснуться, в первую очередь, Свято-Успенской Почаевской Лавры и Успенской Киево-Печерской Лавры.
Отмечается, что соответствующая факсограмма с распоряжением об инвентаризации еще 18 сентября была отправлена во все заповедники, относящиеся к сфере управления Минкультуры.
Также парламентарии намерены ходатайствовать в правоохранительные органы о немедленном обеспечении круглосуточного контроля над вывозом имущества из указанных и других подконтрольных УПЦ МП религиозных объектов.
Ранее сообщалось, что Андреевская церковь может стать постоянным посольством Вселенского патриархата в Украине. Об этом заявила нардеп Ирина Геращенко во время заседания согласительного совета.
Отмечается, что президент Петр Порошенко хочет обратиться к Парламенту с инициативой передать Андреевскую церковь, которая находится в Киеве, в постоянное пользование Вселенского патриархата. Это должно стать «символическим жестом единения с Матерью-Церковью».
Стоит также отметить, что Андреевская церковь является кафедральным собором УАПЦ, однако она принадлежит государству и входит в состав заповедника «София Киевская».
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, религия, храм, Московский Патриархат, православие, УПЦ МП
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