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Рада может ужесточить наказание для россиян за незаконное пересечение границы
Цель законопроекта – предотвратить проникновение в Украину диверсионно-разведывательных групп
За незаконное пересечение границы может грозить тюрьма – 18 октября парламент планирует закрепить это на законодательном уровне в сессионном зале.
За попадание на территорию Украины в обход пунктов пропуска будет грозить до трех лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено для граждан России или тех, кто действует в интересах государства-агрессора.
Цель законопроекта – предотвратить проникновение в Украину диверсионно-разведывательных групп. Сейчас за незаконное пересечение границы предусмотрен только штраф или арест на 15 суток.
"Россия после получения Украиной Томоса, после других положительных новостей, которые есть, сейчас будет стараться дестабилизировать ситуацию в Украине. Прошу вас безотлагательно завтра рассмотреть этот законопроект, и предоставить эти инструменты через законодательную инициативу нашей Службе безопасности, нашим пограничникам, чтобы сдержать те диверсионные группы – для спокойствия в украинском государстве", – заявила нардеп Ирина Луценко, обращаясь к своим коллегам.
Ранее пограничники не пустили в Украину двух граждан РФ, которые прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Один из них незаконно посещал Крым, второй является представителем пропагандистского канала "Россия".
Также во въезде в страну отказали четверым гражданам РФ, которые оказались ультрас футбольного клуба России "Торпедо". Россияне, которые имели при себе агрессивную символику, не смогли объяснить цель своего визита в страну.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, граница, россияне, наказание, Верховная Рада
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