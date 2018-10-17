Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стали известны даты проведения пробного ВНО-2019

17.10.2018 08:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стали известны даты проведения пробного ВНО-2019

В Украине пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) состоится во второй половине марта. Регистрация для участия в пробном ВНО продлится с 8 по 31 января 2019 года. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

 «Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 16 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 23 марта», – сказано в сообщении.

Как отметили в УЦОКО, в день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может пройти тест по одному учебному предмету.

Результаты пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы в специальный сервис, будут обнародованы на информационных страницах: по украинскому языку и литературе – 22 марта, по другим предметам – 29 марта.

Также уточняется, что зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, образование, школа, ВНО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх