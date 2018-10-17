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В ОРЛО прогремел взрыв в детсаду
17.10.2018 11:30
На неподконтрольной украинским властям части Луганской обл. на территории детского сада была ранена женщина, предположительно – от детонации взрывателя от ручной гранаты. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».
Инцидент произошел в пгт Донецкий. «При уборке территории д/с "Ивушка" получила осколочное ранение правого нижнего века и скальпированную рану пальца левой руки завхоз, женщина 1968 года рождения», – утверждают в «ЛНР».
«Предположительно [произошла] детонация взрывателя от ручной гранаты», – уточняют в «МЧС».
Также в «республике» сообщают, что пострадавшая направлена в больницу в Луганск.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, женщина, взрыв, детсад, боеприпасы, ЛНР
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