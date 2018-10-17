В ОРЛО прогремел взрыв в детсаду

17.10.2018 11:30

На неподконтрольной украинским властям части Луганской обл. на территории детского сада была ранена женщина, предположительно – от детонации взрывателя от ручной гранаты. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Инцидент произошел в пгт Донецкий. «При уборке территории д/с "Ивушка" получила осколочное ранение правого нижнего века и скальпированную рану пальца левой руки завхоз, женщина 1968 года рождения», – утверждают в «ЛНР».

«Предположительно [произошла] детонация взрывателя от ручной гранаты», – уточняют в «МЧС».

Также в «республике» сообщают, что пострадавшая направлена в больницу в Луганск.

Источник: https://dnews.dn.ua