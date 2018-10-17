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Взрыв в Керчи: около 70 пострадавших и 10 погибших, людей не успевают вывозить – кадры трагедии
Сегодня, 17 октября, в одном из учебных заведений Керчи прогремел взрыв, есть информация о 10 погибших и более 70 пострадавших. Об этом сообщает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что в Керчи погибли 10 человек из-за взрыва газа в политехническом колледже. Отмечается, что взрыв прогремел в Керченском технологическом техникуме во время учебного процесса. Местные СМИ утверждают, что было слышно несколько взрывов. Уже сейчас сообщают о 70 пострадавших и 10 погибших. Отмечается, что такое большое количество учащихся находилось в столовой. Пострадавших продолжают вывозить в местные поликлиники, но автомобилей на всех не хватает. На месте работает МЧС, медики и спасатели. Детей грузят в автобусы, "Газели" и любой другой автотранспорт.
По предварительной версии, в здании был взрыв газа, но пока неизвестно, откуда он появился, если здание колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения. Есть версия, что взорвалось несколько баллонов, этим утверждением занимается полиция. На место уже вылетел медицинский вертолет и несколько групп чиновников.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, взрыв
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