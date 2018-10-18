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Андреевская церковь после реставрации откроется для посещений

18.10.2018 20:26
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Андреевская церковь после реставрации откроется для посещений
Андреевская церковь после передачи в пользование Вселенскому Патриархату и полной реставрации будет вновь открыта для посетителей

Соответствующее заявление об пользовании Андреевской церковью как Церковью Вселенского Патриархата обнародовала пресс-служба Национального заповедника "София Киевская".

"Андреевская церковь остается в собственности государства и в дальнейшем будет находиться на балансе Национального заповедника "София Киевская". Реставрацию Андреевской церкви продлят до ее полного завершения. После завершения реставрации церковь будет вновь открыта для посещений", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в пресс-службе Национального заповедника, представители Церкви Вселенского Патриархата должны заключить договор о пользовании памяткой согласно действующему украинскому законодательству.

При этом имеющийся штат хранителей памьятки и в дальнейшем продолжит свою работу в соответствии с требованиями законодательства по охране памятников.

Источник : https://ru.espreso.tv  


Теги: Донбасс, церковь, реставрация
 
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