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Дыра в бюджете или финансовая яма: эксперты рассказали о газовой ловушке для Украины
По словам специалистов, украинскому правительству придется балансировать, чтобы не привести украинскую экономику к коллапсу.
В газовом вопросе украинское правительство попало в ловушку: с одной стороны, есть обязательства перед МВФ и потребность в транше, а с другой – очередное подорожание "голубого топлива" может загнать Украину в финансовую яму.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказали директор аналитико-исследовательского центра "Института города" Александр Сергиенко и экономист Александр Охрименко.
По словам Сергиенко, сегодня Украина нуждается в транше, чтобы закрыть все дыры в бюджете. Кроме того, повышение стоимости газа прописано в договоренности с МВФ.
"Вопрос повышения стоимости газа не стоит, потому что в меморандуме МВФ прописано об импортном паритете, что означает, что украинцам поднимут стоимость газа до европейского уровня. Можно только обсуждать, в этом году это будет 23,5 или 25%. А в следующем – нам еще добавят 15%. Суммарно это даст – 42%, что означает примерно 11 000 гривен за тысячу кубометров. Правительство сейчас стоит перед дилеммой, потому что отказаться от транша означает оставить дыру в бюджете. Если у нас есть транш, то тогда можно привлекать кредиты на более выгодных условиях, чем тогда, когда его нет", – говорит Сергиенко.
Но, с другой стороны, очередное подорожание станет неподъемным для украинцев, считает Охрименко. Кроме того, оно, по сути, загонит украинскую экономику в яму.
"У нас цены сейчас неадекватно завышены, человек физически не может платить за газ. Поднятие цен может спровоцировать рост долга за коммунальные услуги. У нас сейчас уже 38 миллиардов (гривен – Ред.) долгов, и, если мы поднимем цены на газ на 20 %, у нас рост долга может будет до 50 миллиардов. Мы можем дойти до такого уровня, будут такие долги, что мы не будем знать, как это решить. Это катастрофическая цифра, которая может привести к коллапсу Украины. Пока не решится вопрос долгов за коммунальные услуги, повышать бессмысленно. Они будут только убивать экономику Украины", – объясняет эксперт.
Таким образом, по мнению экспертов, очередное повышение цен на газ крайне невыгодно для Украины сегодня, и украинскому правительству придется балансировать между тем, чтобы не потерять очередную матпомощь от МВФ, но при этом не привести украинскую экономику к коллапсу.
Источник : https://www.segodnya
Теги: Донбасс, газ, яма, дыра
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