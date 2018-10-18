- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев22:31
- СНБО: Россия готовится к открытому нападению на Украину, это может случиться очень скоро 21:49
- Минфин провел внеплановый аукцион облигаций: привлекли более 240 млн долларов21:30
- Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России" 21:20
- Госдума России назвала Украину "террористическим государством"21:07
- В США решили каждые несколько месяцев ужесточать санкции против России из-за Донбасса и Крыма20:53
Годовщина страшного ДТП с Зайцевой: ситуация изменилась, есть другая сторона медали
Год назад, 18 октября 2017 года в Харькове на улице Сумской произошла жуткая трагедия: джип врезался группу пешеходов.
Пять человек погибли сразу, одна девушка – спустя несколько дней, пятеро сильно пострадали. Общественнось внимательно следит за ходом дела, но спустя год виновники аварии не осуждены.
«Конечно есть «мажоры», которым позволено чуть больше чем другим. Это категорически не нравится всем людям, что проявляется в требованиях к судебной системе, отмене неприкосновенности и всего, что касается справедливости и равных обязанностей. Это одно сторона медали и мы следим за судом, ругаем и т.д. Есть и другая сторона медали. Еще несколько лет назад такие случаи не всегда попадали в СМИ и люди не всегда знали, что делают «мажоры». В 90-х вы найдете много подобных этой трагедий, но они не выходили за пределы районных газет», – говорит Еременко.
«Сейчас «мажоры» стали для нас прозрачны, заметны. Они нарушают правила, попадают в аварии. Судебная и правоохранительная системы иногда работают в отношении них как обычно – нужно максимально смягчить наказание, оправдать, а с другой стороны они несут на себе это внимание общества. В этом и есть наш переход от закрытой к открытой власти», — отмечает эксперт.
Однако, те органы власти, от которых зависит наказание виновных, не спешат меняться в лучшую сторону.
«Но правоохранительная и судебная система не поменялась, она быстро поменяться и не может, она сопротивляется переменам. То, что мы сейчас видим – это те самые конвульсии, когда попытка работать по старым лекалам натыкается на публичность, когда уже не получается. Суд, который мы обсуждаем, как раз показывает, что нельзя пойти по старым лекалам.Трагедия ужасна. С другой стороны, сам факт, что спустя год мы это обсуждаем, значит, что обществу это важно и это характеризует его с хорошей стороны», — подытожил Еременко.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, суд, ДТП, годовщина
- Таксисту, который сбил девушку на зебре, дали 4 года
- Дело бывшего мэра Димитрова будет пересмотрено
- Медведев рассказал в Донецке, что он думает о деле Тимошенко
- Участнице смертельного ДТП в Харькове во время суда стало плохо
- Суд арестовал водителя, сбившего насмерть двух человек в Донецке
- Отсутствие зеркала стало причиной жуткого ДТП
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы19:53
- Наркобизнес "Л/ДНР" достиг новых высот: бандиты РФ схлестнулись в споре за поставки наркотиков в Ростов - Тымчук 18:20
- В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта17:57
- Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение17:18
- Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР17:05
- В ОРЛО проходчик получил травмы из-за обрушения в шахте14:15
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев22:31
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- СНБО: Россия готовится к открытому нападению на Украину, это может случиться очень скоро 21:49
- Минфин провел внеплановый аукцион облигаций: привлекли более 240 млн долларов21:30
- Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России" 21:20
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- В Донецке включили отопление
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе
- В Кремле создали проект, который займется идеологической подготовкой признания "Л/ДНР"