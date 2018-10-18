Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев

18.10.2018 22:31

За прошедшую неделю в Украине гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели более 153 тысяч человек.



Об этом сообщила пресс-служба Общественного центра здоровья.

В сообщении отмечается, что пока заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне – на 30,1% меньше эпидемического порога.



«В течение отчетной недели (8–14 октября) гриппом и ОРВИ заболело 153 150 человек, из них 70,1% – дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 14% и 6,3% соответственно», – говорится в сообщении.

Источник : https://zi.dn.ua/news