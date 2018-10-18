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"Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов
И. о. министра здравоохранения назвала телефоны источником микробного загрязнения.
Мы проводим со смартфонами большую часть своего свободного времени. Они сопровождают нас буквально повсюду: на кухне, ванной комнате, общественных местах и даже в кровати. В течение дня гаджет собирает огромное количество бактерий. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как следить за гигиеной своего смартфона, чтобы не подхватить инфекцию. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ульяна Супрун напомнила, что мы часто сохраняем телефоны в тепле и они сами могут нагреваться. Такие условия создают очень благоприятную среду для жизнедеятельности микроорганизмов. А в некоторых источниках можно найти информацию, что наши телефоны в 10 (!) Раз грязнее туалетов.
Большинство из этих бактерий не создают смертельной для нас опасности, впрочем среди них все же могут присутствовать и патогены, к примеру – патогенные штаммы кишечной палочки или антибиотикорезистентные стафилококки или стрептококки и многие другие. Они могут выступать возбудителями кишечных и кожных инфекций, повысить риски острого кишечного отравления или вызвать грипп.
"Существуют различные способы сохранения гигиены телефона – от дезинфицирующих салфеток для техники в специальных ультрафиолетовых кейсов, которые можно использовать и для кошельков и часов.
Более универсальным, эффективным и доступным способом могут быть спиртосодержащие дезинфектанты – к примеру, спиртосодержащей дезинфицирующее средство, спрей или салфетки, например, на основе изопропилового спирта. Или же воспользуйтесь обычными влажными салфетками, они также очищают поверхность, хотя и не имеют дезинфицирующей активности", – посоветовала и. о. министра здравоохранения.
В современном мире смартфоны стали фактически продолжением наших рук. Поэтому стоит следить за гигиеной своего телефона так же тщательно.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, опасность, смартфон, инфекция
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