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И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов

18.10.2018 22:43
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Несколько десятков процентов от тех, кто получает субсидии на жилищно-коммунальные услуги, являются неправомерными получателями субсидий. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко во время брифинга, передает «УНН».

«Речь может идти о нескольких десятках процентов (неправомерных получателей субсидий - ред.). Проблема в том, что мы их не можем обнаружить из-за отсутствия института. И мы можем говорить, что около 10% - это те средства, которые тратятся неэффективно», – отметил чиновник.

По его словам, для выявления лиц, которые получают субсидию без достаточных на то оснований, следует пересмотреть сами критерии предоставления субсидий. Как пояснил чиновник, значительная часть домохозяйств получает льготы как неполная семья благодаря «манипуляциям с изменением прописки отдельными членами семьи». Соответственно, по его мнению, следует изменить нормы таким образом, чтобы исключить подобные манипуляции.

Кроме того, как отметил Музыченко, государство должно усилить контроль. Так, в частности, контролирующие органы должны бороться с теневой занятостью населения, которая, по разным оценкам, может достигать 45%.

При этом он добавил, что создание реестра получателей субсидий позволило выявить среди субсидиантов и мэров крупных городов, и владельцев элитного жилья.

Источник : https://dnews. 



Теги: Донбасс, субсидия, Минсоцполитики
 
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