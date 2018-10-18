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Архив - Украина

Известны даты пробного ВНО-2019

18.10.2018 14:06
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Школьники могут выбрать два любых предмета.

В Украинском центре оценивания качества образования уже объявили о датах проведения пробного Внешнего независимого оценивания.

Регистрация на участие начнется в январе (с 8 по 31 января 2019 года), а само тестирование пройдет в марте. 

16 марта - по украинскому языку и литературе.

23 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранных языков (английского, испанского, немецкого и французского).

Все школьники могут пройти пробное тестирование максимум по двум предметам, один из которых – украинский язык и литература. Поскольку одно из условий – школьники в день проведения пробного тестирования могут пройти тест по одному учебному предмету, а на 23 марта назначено ВНО по семи предметам.

Участие в пробном тесте платное. Пока что стоимость, которую нужно заплатить за участие, неизвестна.

Источник : https://zi.dn.ua/news 



Теги: Донбасс, дата, школьники, ВНО
 
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