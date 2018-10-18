Кому и сколько придется вернуть уже полученных субсидий

18.10.2018 09:50

Похоже, в Украине действительно наступило время «собирать камни», «закручивать гайки», а также – возвращать ранее полученные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Возвратят их, возможно, не все, кто когда-либо получал. Однако, судя по всему, процесс примет массовых характер. Такой вывод легко напрашивается из динамики текущих событий.

Счет пошел на… миллионы.

В прошлом, 2017 году, завышенную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получали… более 1 миллиона украинских семей. Такое многообещающее во всех смыслах заявление официально прозвучало в начале октября из Минсоцполитики.

«Были случаи, когда граждане Украины получали субсидию на оплату коммуналки в конкретной квартире, а после – сдавали ее в аренду уже с оформленной льготой. Таких «изобретателей» было обнаружено около… одного миллиона. Всего же в Украине оказалось примерно полтора миллиона нечестных получателей субсидий. Преимущественно это семьи, где люди совершенно трудоспособного возраста указывают свой доход либо меньше прожиточного минимума, либо вообще – отсутствие дохода», – заявил директор Департамента государственной социальной помощи министерства труда и социальной политики Украины Виталий Музыченко

По его словам, обнаружить все эти факты дал возможность Единый государственный реестр, который начал работать в мае нынешнего года.

Для тех, кто еще не смог по достоинству оценить обнародованный факт, напомним, что, согласно официальным данным, в прошлом отопительном сезоне 2017-2018 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получали примерно 6,9 млн семей. Из них, по словам, Виталия Музыченко, около 1,5 млн семей были теми самыми «изобретателями». Нехитрый подсчет показывает, что около 22% семей, получивших субсидии, будут вынуждены их вернуть. Частично или полностью. Это – как минимум. Как максимум – возможны санкции.

Заработанным нужно делиться

Вслед за этим, примерно неделю назад министр труда и социальной политики Андрей Рева неожиданно сообщил, что большинство гастарбайтеров (называемых в Украине незатейливо – заробитчанами) с субсидиями также стали полноценными персонажами знаменитой картины Репина «Приплыли».

«Все денежные средства, которые получает гражданин для того, чтобы ему назначили субсидию, являются его доходом. Если вы получаете любые денежные средства – вы должны их декларировать. Если человек получает средства из любых источников для собственного потребления – это его доход, в том числе доходы, которые люди получают из-за рубежа. Согласно данным Госстата Украины, только за первую половину нынешнего года в Украину поступило $6,5 млрд. от тех, кто работает за рубежом. Эти деньги официально прибыли в Украину, но ни в одной декларации, которые мы сегодня получаем с мая, они не отражены», – заявил министр.

По словам Ревы, больше всего заробитчан – около 2 млн человек – выехало на заработки в Польшу. Причем, из этого количества, только 1 млн человек – официально трудоустроены в этой стране и только 300 тыс. человек платят соответствующие налоги в пенсионную систему Польши.

«Если человек проживает более 60 дней за границей и при этом он не платит единый социальный взнос, не платит налог на доходы физических лиц в Украине, то его семье может быть отказано в назначении субсидии. Такие люди, как правило, живут и работают за границей. Логично предположить, что они оказывают определенную материальную помощь другим членам домохозяйства», – сообщил глава Минсоцполитики

При этом, он сказал, что сам факт пребывания украинцев за границей, конечно, не является основанием для отказа в назначении субсидии. Однако, для людей, находившихся за рубежом более 60 дней, есть определенные условия, лишь при соблюдении которых субсидия будет начисляться. Так, право на субсидию, по словам министра, сохраняется для тех украинских граждан, которые выехали за границу на лечение, для получения образования или в качестве туриста. Также право на субсидию имеют украинцы, которые работают за границей полностью легально, платят там единый социальный взнос (ЕСВ) и могут подтвердить этот факт документально. Тем, кто работает за границей нелегально, в Минсоцполитики предложили заплатить…

«Работники (трудившиеся за рубежом и получившие доход неофициально) вправе задекларировать в Украине свои заработки, уплатить с них ЕСВ и на основании этого получить субсидию на общих основаниях», – пояснил Андрей Рева.

Один перевод и нет субсидии

Очевидно, что предложение декларировать доходы, полученные на заработках за границей, бурного восторга у населения не вызвали. Поэтому, в правительстве быстро нашли способ косвенного контроля доходов. Это – учет и контроль денежных переводов из-за рубежа в Украину.

«Денежный перевод из-за рубежа, который превышает 50 тыс. грн (в эквиваленте), будет учитываться при расчете размера субсидии, так как он будет трактоваться органами социальной защиты населения как доход», – официально заявили в Минсоцполитики.

Как известно, возить с собой заработанные деньги заробитчане очень не любят. Это – постоянный риск утратить заработанное самым разнообразным способом. Поэтому при первой же возможности они отправляют основную часть своих заработков в Украину родным. В общем и целом, объем только официально переправленных таким образом в Украину денег, исчисляется миллиардами долларов. Теперь такие переводы могут быть основанием для не назначения или прекращения выплаты субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Причем, как видно, речь пока идет об однократных переводах на сумму, превышающую эквивалент в 50 тыс. грн. Однако, совершенно ничего не мешает фискальным (или другим уполномоченным органам) отслеживать переводы в динамике и оценивать не только однократные переводы сами по себе, но и их, так сказать, кумулятивный эффект. Достаточно очевидно, что несколько переводов, к примеру, в 20 тыс. грн каждый, на один и тот же адрес из одной и той же страны, могут иметь один и тот же источник. И этого может оказаться вполне достаточно.

Ведь оказалось достаточно того, что некоторые из почти двухмиллионной армии украинских безработных, заняты в теневой сфере экономики, для того, чтобы всех украинских безработных уверенно записать в «теневики».

Нюансы украинской безработицы

Как известно, с 1 мая нынешнего года действует правило, согласно которому, если в семье, претендующей на назначение субсидии, есть хотя бы один человек, который не работает официально и не состоит на учете в службе занятости, то субсидия такой семье без отдельного разбирательства назначена быть не может.

Само же разбирательство в большинстве случаев – чистая фикция. Как известно, специальная комиссия, получившая заявление на назначение субсидии от какой-то семьи и обнаружившая в рядах этой семьи безработного, должна выяснить причины, по которым этот человек не работает.

Однако, на самом деле, это формальность. Если комиссия решает, что безработный не работает без уважительной причины (с точки зрения существующих законодательных норм, конечно), то его семье субсидия не положена в принципе. Если комиссия придет к выводу, что безработный не работает по уважительной причине (к примеру, болеет и этому есть официальное подтверждение соответствующих органов), то к доходам его семьи будет добавлен доход безработного (а по факту – больного) в… 3 прожиточных минимума для трудоспособного или 5826 грн в месяц. С таким виртуальным финансовым довеском, чаще всего семья по уровню общих доходов не имеет права на субсидию…

«Миллионы украинских семей на сегодняшний день не могут самостоятельно заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Это наш позор. Я это признаю. И мы обязаны дать людям возможность получить субсидию. Но 923 тыс. домохозяйств в Украине при заполнении документов на получение субсидии показали нулевые доходы. Если верить этим людям, то они вообще ни копейки на свое проживание не имеют. И мы предложили им честно показать свои доходы, потому что те, кто сегодня работает и даже получает минимальную зарплату, платит налоги, платит единый социальный взнос и содержит этих людей, вправе спросить этих граждан, почему они этого не делают?», – заявил министр Рева.

При этом он добавил, что летом 2018 года около 2,5 млн украинцев не пришли переоформлять субсидию, хотя им, по его словам, не отказывали в предоставлении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Что мешает сделать тот же фокус с денежными переводами из-за рубежа? Ничего. Это не зарплата члена вашей семьи, уехавшего на заработки в Россию или Польшу? Тем хуже для вас…

Правительство апокалипсиса не ждет

Впрочем, в самом правительстве количество семей, которые потеряют субсидии в грядущем отопительном сезоне, считают относительно небольшим.

«Что касается того, кто не будет получать субсидии – на сегодняшний момент это три категории семей. Во-первых, заработал реестр получателей субсидий. И только по Киевской области найдено более 20 тыс. "двойников", то есть людей, которые одновременно получали субсидию в двух или более местах. Во-вторых, это люди, имеющие дома площадью более 200 кв. м и квартиры площадью более 120 кв. м. По ним сразу будет ставиться вопрос о целесообразности выдачи субсидий на такие большие дома. И в третьих, это те, кто официально числятся безработными. Им предлагается идти на биржу труда. Однако они, судя по всему, получают зарплату «в конверте» и не хотят оформляться на биржу труда – в таком случае они теряют право на субсидию. Это три главные категории людей, которые потеряют право на субсидии в нынешнем году. Будет ли уменьшение субсидиантов на 10−15%? Да, очевидно, что оно будет. По прогнозам правительства, в этот отопительный сезон будут получать субсидии примерно 5,5 млн домохозяйств. В прошлом году их было около 6 млн. Полмиллиона домохозяйств примерно потеряют свои субсидии», – рассказал представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко.

Примечательно, что официальная статистика говорит о том, что в прошлом отопительном сезоне субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получало не около 6, а… 8,8 млн семей. Таким образом, реально без субсидий останутся существенно больше, чем полмиллиона домохозяйств, до этого получавших субсидии. И это без учета влияния денежных переводов заробитчан из-за рубежа.

Вадим Денисенко признал, что «наличие переводов от работающих за границей родственников также будет влиять на получение субсидии». Однако, спрогнозировать объемы такого дополнительного влияния он не смог…

Социальные нормы свести к нулю?

Впрочем, и это еще не все. Правительство намерено добиться сокращения выплат субсидий за счет очередного снижения норм потребления газа населением. Как заявил все тот же Андрей Рева, уменьшение норм потребления газа (украинцами) значительно сэкономит ресурсы (правительства).

«Когда мы принимаем правительственные решения относительно нормативов потребления газа, мы исходим из фактов: в 2016 году было списано 15 млрд грн за счет завышенных нормативов, в 2017 году – 7 млрд грн, в 2018 году по состоянию на 1 июля было излишне начисленных субсидий 5 млрд. грн. Скажу иначе – за первое полугодие 2018 года украинцам насчитали избыточных субсидий на 5 млрд грн», – заявил министр труда и социальной политики.

Действительно, «для стимулирования энергосбережения» социальная норма использования газа для отопления в предстоящий отопительный сезон составит уже 4,5 куб. м на кв. м площади вместо 5 куб. м, а электрического отопления – 30 кВт-ч на кв. м вместо 51 кВт-ч.

Впрочем, в Минсоцполитики отрицают, что стремятся к сокращению количества получающих субсидии украинцев. «Мы никогда не ставили задачу уменьшения количества самих субсидиантов. Для нас важно другое. Для нас важна цифра размера субсидий. Она должна уменьшаться», – сообщил Андрей Рева.

Однако, статистика показывает, что существенно уменьшается количество получающих субсидий семей и домохозяйств. К примеру, в Донецкой области в прошлом отопительном сезоне 2017-2018 года субсидии получало… 47% населения. В нынешнем году к такому показателю вряд ли удастся приблизиться. Хотя жители региона стали богаче за этот год едва-ли. Скольким из них придется вернуть ранее полученные от государства субсидии? Ответ на этот вопрос будет уже скоро…

Источник: https://dnews.dn.