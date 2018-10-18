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Лавров заявил, что Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море

18.10.2018 14:54
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Лавров заявил, что Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море

Глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичным проведение военных учений кораблей Украины и НАТО в Азовском море. Об этом российский министр заявил в интервью французским СМИ.

Так, Лавров уточнил:

«Сейчас Украина хочет зазвать НАТОвские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Но они этого хотят, и им в этом активно потакают».

По его мнению, действия НАТО у российских границ носят провокационный характер. Также, Лавров добавил:

«Накопление вооружений на наших границах, настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружениям, и, наверное, вооружениям других стран НАТО было легче выбирать наши границы — откровенно провокационные учения, не наши с Китаем посреди Сибири, а на Украине, в Грузии и в Черном море».

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, НАТО, корабли, Лавров
 
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