Лавров заявил, что Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море

18.10.2018 14:54

Глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичным проведение военных учений кораблей Украины и НАТО в Азовском море. Об этом российский министр заявил в интервью французским СМИ.

Так, Лавров уточнил:

«Сейчас Украина хочет зазвать НАТОвские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Но они этого хотят, и им в этом активно потакают».

По его мнению, действия НАТО у российских границ носят провокационный характер. Также, Лавров добавил: