- В ОРЛО местного жители лишили свободы за публикации в соцсети08:15
- "Керченского стрелка" Рослякова похоронят через две недели: для него выбрали особенное место на кладбище08:00
- Боевик “Л/ДНР”: кошмар для Донбасса, отброс для России07:45
- Повышение цен на газ отложили: Кабмин назвал дату07:31
- Стало известно, когда Украина вступит в НАТО07:15
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев22:31
Населенные пункты в «серой зоне» требуют особого внимания по восстановлению инфраструктуры, – Наев
Объединенные силы устанавливают контроль над населенными пунктами до линии разграничения, определенной Минской соглашениями. Населенные пункты в «серой зоне», которые недавно перешли под контроль Объединенных сил, требуют особого внимания по восстановлению инфраструктуры и подготовке к зиме. Об этом заявил командующий Операции объединенных сил генерал Сергей Наев (на фото) в интервью, опубликованном 17 октября на странице штаба ООС.
Наев напомнил, что Объединенные силы выполняют в операции несколько ключевых задач. «Одна из них – не допустить распространения российской агрессии на подконтрольную Украине территорию. Для этого мы устанавливаем контроль над населенными пунктами до линии разграничения, определенной Минской соглашениями. Операции по взятию под контроль Шум, Золотого-4 и Пивденного были осуществлены в пределах Минских договоренностей», – объяснил он.
Таким образом, по его словам, создана полоса для обеспечения безопасности подразделений, обороняющихся от внезапных нападений противника, предотвращения его выхода к переднему краю и ведения огня с «серой зоны». Еще одни из задач, отметил Наев, – как можно дальше отодвинуть от населенных пунктов полосу обеспечения подразделений и создать пояса безопасности вокруг городов и сел.
«Недавно подразделения Объединенных сил на северо-западной окраине Золотого взяли под полный контроль хутор Вольный», – напомнил Наев.
По его словам, теперь хутор относится к Попаснянскому району Луганщины. «А противник лишен возможности вести огонь с той территории по мирным жителям близлежащих сел. С возвращением украинских властей жители Вольного возвращаются к цивилизации», – отметил командующий ООС.
Также он рассказал, что сейчас военные помогают местному населению решать возникающие проблемы. «В хутор поставляют продукты питания, предметы первой необходимости, украиноязычные печатные периодические издания. В домах постепенно появляется свет. На очереди – доставка угля и дров, чтобы люди могли перезимовать, восстановление дорог», – сообщил Наев.
Источник: https://dnews.dn
Теги: Донбасс, восстановление, серая зона, Наев
- В Мариуполе восстановили дом, пострадавший от взрыва газа
- НОВА ТЕЛЕВЕЖА У ПОКРОВСЬКУ ДІСТАНЕ ДО “СІРОЇ ЗОНИ” ТА ЗАГЛУШИТЬ РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ
- 70 тысяч человек остается в "серой зоне" Донетчины, люди отрезаны от нормальной жизни
- За счет чего восстановят Донбасс: названы источники
- В Мариуполе восстанавливать расстрелянные дома будут круглосуточно
- Жебривский: Донбассу нужны миллиарды и буржуйки
- В ОРЛО местного жители лишили свободы за публикации в соцсети08:15
- Боевик “Л/ДНР”: кошмар для Донбасса, отброс для России07:45
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы19:53
- Наркобизнес "Л/ДНР" достиг новых высот: бандиты РФ схлестнулись в споре за поставки наркотиков в Ростов - Тымчук 18:20
- В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта17:57
- Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение17:18
- В ОРЛО местного жители лишили свободы за публикации в соцсети08:15
- "Керченского стрелка" Рослякова похоронят через две недели: для него выбрали особенное место на кладбище08:00
- Боевик “Л/ДНР”: кошмар для Донбасса, отброс для России07:45
- Повышение цен на газ отложили: Кабмин назвал дату07:31
- Стало известно, когда Украина вступит в НАТО07:15
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- В Донецке включили отопление
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе