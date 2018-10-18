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Ничего не говорил родителям. Отец Рослякова рассказал о привычках сына
Отец устроившего вчера в политехническом колледже оккупированной Керчи взрывы и стрельбу керченского стрелка Владислава Рослякова дал показания сотрудникам следственных органов. Об этом сообщает со ссылкой на близкий к следствию источник.
Так, во время допроса отец Рослякова сообщил, что у родителей были определенные трудности с сыном, так как с ним было трудно общаться. При этом о своей учебе подросток вообще ничего не говорил родителям. Кроме того, друзей по словам отца у Владислава не было, кроме одного приятеля, с которым сын общался еще в детстве.
По словам отца, он знал о том, что его сын чрезмерно увлекается компьютерными играми с оружием, однако, отметил, что парень был воспитанным и никогда не проявлял свою агрессию. В Кремле нагло пытались подставить крымских татар в произошедшей в полдень, 17 октября в политехническом колледже Керчи трагедии — взрывах и убийстве студентов из огнестрельного оружия.
Теги: Донбасс, Керчь, жертвы, сын, родители
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