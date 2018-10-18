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Один человек не мог это сделать: эксперт по оружию раскрыл правду про расстрел детей в Керчи
У социальных сетей с каждым часом появляется все больше вопросов к российскому следствию и официальной версии трагедии в Керчи, где накануне произошел массовый расстрел школьников в местном колледже. Один из знакомых с военными тонкостями пользователей обратил внимание, что один человек, притом субтильный подросток, вряд ли смог бы провести свою жестокую операцию в одиночку. В Сети обратили внимание, что большое количество боеприпасов и оружия является серьезным грузом. "120 патронов - около 7 кг. 12-й калибр - больших 10 коробок влезет в большой рюкзак. Два начиненных поражающими элементами взрывных устройства + мелкие взрывпакеты на снимке шт. 9-10 - килограммов минимум на 10 - это еще 3-4 средних сумки", - пишет пользователь. Более того, подросток был вынужден вести огонь и перезаряжать оружие, с легкостью передвигаясь по учебным корпусам здания. "Помповик обычно нужно перезаряжать после 5-6 выстрелов. 3-4 разрядки - чистить ствол. Этот субтильный малыш скакал из корпуса в корпус с нехилым грузом - пулял на лестницах, в классах и окнах. И все это за 15-20 минут. Я на полосе препятствий бы больше 20 выстрелов с разгрузкой из помповика сделать бы не смог, при этом половину бы не попал. Раненных 73, убитых 19", - сомневаются в Сети.
Источник : https://www.dialog.
Теги: Керчь, дети, оружие, человек, расстрел
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