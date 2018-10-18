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Они нелегитимны: Лавров о ситуации в ПАСЕ и отношении России к ЕСПЧ
Россия не признает легитимность Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), потому что ее делегация не участвовала в избрании судей из-за лишения права голоса. Об этом в интервью СМИ заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает МИД РФ.
«Россия была лишена права голоса. Это произошло в 2014 году как наказание за свободу волеизъявления жителей Крыма, которые на референдуме высказались за возвращение в Российскую Федерацию. И наказаны были парламентарии, которые были избраны всем населением Российской Федерации, а затем направлены в составе делегации в Совет Европы», – сказал он.
«Санкции, которые были введены в 2014 году, затем ужесточались в 2015 году. В итоге российские парламентарии были лишены всех возможных прав и имели только возможность присутствовать в залах заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы и выслушивать антироссийские заявления, не имея возможности ответить… Такого права у наших парламентариев не было в течение 3-х лет», – продолжил Лавров.
Он также заявил, что с лета 2017 года Россия «заморозила» свои взносы в ПАСЕ, но вернет долги, если права российской делегации восстановят, а пока – легитимность европейских институций в РФ не воспринимают. «С тех пор как наших парламентариев лишили права голоса, Парламентская ассамблея уже избрала, по-моему, 24 судьи Европейского суда по правам человека, а всего их там 47. Таким образом, уже большинство судей в Европейском суде – это судьи, которые избраны без голосов российских парламентариев», – подчеркнул глава МИД РФ.
«Был также избран новый Верховный комиссар по правам человека, тоже без участия российских парламентариев в голосовании. А в июне следующего года будет избираться новый генеральный секретарь Совета Европы. Так что отсутствие нашего права, которое нам принадлежит по Уставу Совета Европы, участвовать в такого рода выборах, эти функционеры Совета Европы (и судьи, и комиссар по правам человека, и в будущем, если эта ненормальная ситуация сохранится, генеральный секретарь), будут для нас попросту нелегитимны», – заявил Лавров.
Напомним, в Страсбурге (Франция) с 8 по 12 октября проходила осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Комитет по вопросам правил процедуры ПАСЕ поддержал поправки к проекту изменений в правила введения санкций , которые делают невозможным «прощение» России. 9 октября в ПАСЕ прошли дебаты и голосование по резолюции, которая могла вернуть российскую делегацию к работе в этой организации, но этого не произошло.
Источник : https://dnews.dn.
Теги: Россия, Донбасс, ПАСЕ, Лавров, ЕСПЧ
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