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После бойни крымчане вдруг поняли, куда попали: из ада не отпустят, нужно искупить вину
Жители Крыма, которые поддержали оккупацию полуострова в 2014 году, стали понимать, какой ад уготовила им Российская Федерация.
Об этом у себя в Twitter написал блогер и коренной житель Крыма Эльдар Алиев.
По его словам, адепты Кремля, поддержавшие так называемый «референдум» и последующую аннексию полуострова, сегодня пытаются в спешке покинуть Крым.
«Крымский ватник, который в 2014 году рассказывал мне: как хорошо теперь будет в Крыму, и что у них не стреляют, они спасены… Сегодня позвонил дрожащим голосом узнать, как можно быстро получить биометрический паспорт», — написал Эльдар.
Пользователи социальной сети Twitter мгновенно отреагировали на пост блогера и отметили, что все больше пророссийских жителей Крыма пытаются оформить украинские документы в надежде покинуть оккупированную Россией территорию.
«У меня была подруга. Из Симферополя. Сейчас живет в Манчестере. Папа-регионал, сейчас в едро. У всех ее детей украинские паспорта. Последний , на новорожденную дочь получала в этом году», «Нужно сделать татуировку со Степаном Бандерой», «До Пугабэ не стреляли… Теперь и в Крыму…», «Скажи ему, что никак. Перед выдачей там мозг тоже измеряют», «А как же камни с неба?», «Вата набежала, пуканы извергает», «Пусть сдаст российский сначала. И заодно всех, кто получал российский аусвайс»Из ада так просто не отпускают. Нужно искупить вину. КРОВЬЮ!», — пишут они в комментариях под публикацией блогера.
Стоит также отметить, что крымчан ранее предупреждали о том, что их ждет на полуострове. По словам журналиста Аркадия Бабченко, жителям оккупированного Крыма теперь необходимо выучить два термина: «КТО» и «гексоген», и посоветовал им избегать места скопления людей, ведь «ФСБ не сможет пройти мимо»
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, оккупация
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