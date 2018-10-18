Рада приняла в первом чтении госбюджет-2019

18.10.2018 17:42

За проект постановления "О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2019 год" проголосовали 240 нардепов

Верховная Рада Украины на заседании 18 октября приняла законопроект "О государственном бюджете Украины на 2019 год" в первом чтении, передает корреспондент "ГОРДОН". Парламент принял в целом проект постановления №9000-П "О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2019 год". За документ проголосовали 240 народных депутатов. "По результатам рассмотрения в первом чтении проекта закона Украины о государственном бюджете Украины на 2019 год... № 9000, поданного Кабинетом Министров Украины, Верховная Рада Украины постановляет: 1. Одобрить выводы и предложения к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2019 как бюджетные выводы Верховной Рады Украины. 2. Кабинету Министров Украины подготовить проект закона Украины о государственном бюджете Украины на 2019 год ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады Украины и подать его на рассмотрение Верховной Рады Украины в двухнедельный срок со дня вступления в силу этого постановления", – сказано в тексте. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий после голосования пожелал правительству плодотворной работы над документом. 14 сентября правительство одобрило проект госбюджета на 2019 год, 15 сентября документ поступил в Верховную Раду. Доходы госбюджета запланированы в размере 1,008 трлн грн, а расходы – 1,094 трлн грн. Документ предусматривает, что курс гривны на конец 2019 года будет составлять 29,4 грн/$.

Источник : https://news.dn.ua/news