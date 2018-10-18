СНБО: Россия готовится к открытому нападению на Украину, это может случиться очень скоро

18.10.2018 21:49

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Александр Литвиненко сообщил, что Россия готовится к вооруженному нападению на Украину.

Об этом он сообщил в Одессе в рамках тематического заседания. Представитель СНБО отметил, что Российская Федерация уверенно готовится к использованию военной силы против Украины. Отмечается, что единственный сдерживающий ее фактор – это консолидированная мировая позиция. Из-за нее РФ вынуждена вести гибридную войну. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета нацбезопасности Александр Литвиненко в Одессе, передает издание "Диалог.UA". "Кремль относится к Украине, будто она является его бунтующей провинцией.

И агрессор карает бунтовщиков. Для этого РФ пользуется всем доступным арсеналом. Безусловно, самым "лучшим" инструментом было бы для него военное вмешательство. К нему, правда, Россия уверенно готовится, но из-за позиции Запада Кремль вынужден ждать. Поэтому он сейчас использует гибридные инструменты", - заявил Литвиненко. Литвиненко было отмечено, что РФ пытается использовать не только проверенные инструменты, но и новые: от экономической войны до кибератак.

Учитывая тот факт, что на Донбассе часто происходят обострения, можно ожидать резких действий со стороны России в любой момент. Ведь в прошлом России было множество моментов, когда она, несмотря на отсутствие поддержки в мире, нападала на ближайшие страны. Напомним, что сегодня Путин рассказал об ответном ударе РФ, если аналогичная атака последует с другой стороны. Кроме того, российский президент-агрессор сообщил, что его страна готова отказаться от долларовой купюры.

Источник : https://www.dialog.ua

