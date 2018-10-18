- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев22:31
- СНБО: Россия готовится к открытому нападению на Украину, это может случиться очень скоро 21:49
- Минфин провел внеплановый аукцион облигаций: привлекли более 240 млн долларов21:30
- Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России" 21:20
- Госдума России назвала Украину "террористическим государством"21:07
- В США решили каждые несколько месяцев ужесточать санкции против России из-за Донбасса и Крыма20:53
СНБО: Россия готовится к открытому нападению на Украину, это может случиться очень скоро
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Александр Литвиненко сообщил, что Россия готовится к вооруженному нападению на Украину.
Об этом он сообщил в Одессе в рамках тематического заседания. Представитель СНБО отметил, что Российская Федерация уверенно готовится к использованию военной силы против Украины. Отмечается, что единственный сдерживающий ее фактор – это консолидированная мировая позиция. Из-за нее РФ вынуждена вести гибридную войну. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета нацбезопасности Александр Литвиненко в Одессе, передает издание "Диалог.UA". "Кремль относится к Украине, будто она является его бунтующей провинцией.
И агрессор карает бунтовщиков. Для этого РФ пользуется всем доступным арсеналом. Безусловно, самым "лучшим" инструментом было бы для него военное вмешательство. К нему, правда, Россия уверенно готовится, но из-за позиции Запада Кремль вынужден ждать. Поэтому он сейчас использует гибридные инструменты", - заявил Литвиненко. Литвиненко было отмечено, что РФ пытается использовать не только проверенные инструменты, но и новые: от экономической войны до кибератак.
Учитывая тот факт, что на Донбассе часто происходят обострения, можно ожидать резких действий со стороны России в любой момент. Ведь в прошлом России было множество моментов, когда она, несмотря на отсутствие поддержки в мире, нападала на ближайшие страны. Напомним, что сегодня Путин рассказал об ответном ударе РФ, если аналогичная атака последует с другой стороны. Кроме того, российский президент-агрессор сообщил, что его страна готова отказаться от долларовой купюры.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, СНБО, нападение
- "Пропавшая" украинская поп-звезда гастролирует по России (ФОТО + ВИДЕО)
- Бывший «регионал» назвал Украину «зловещим адом»
- Россия попытается повлиять на выборы в Украине – Турчинов
- СПЛОШНАЯ ЛОЖЬ! ТУРЧИНОВ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ОБМАНЫВАЛ УКРАИНСКИЙ НАРОД
- Турчинов: «Есть угроза вторжения России почти со всех сторон»
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы19:53
- Наркобизнес "Л/ДНР" достиг новых высот: бандиты РФ схлестнулись в споре за поставки наркотиков в Ростов - Тымчук 18:20
- В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта17:57
- Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение17:18
- Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР17:05
- В ОРЛО проходчик получил травмы из-за обрушения в шахте14:15
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев22:31
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- СНБО: Россия готовится к открытому нападению на Украину, это может случиться очень скоро 21:49
- Минфин провел внеплановый аукцион облигаций: привлекли более 240 млн долларов21:30
- Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России" 21:20
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- В Донецке включили отопление
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе
- В Кремле создали проект, который займется идеологической подготовкой признания "Л/ДНР"