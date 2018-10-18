Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России"

18.10.2018 21:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России"

Поступило сообщение о том, что США может предоставить Украине фрегаты, которые способны потопить военный флот России. Технические характеристики вполне позволяют это сделать. Украинский милитаристский портал сообщил, что правительство США направило лист в Минобороны Украины. В нем говорится о том, что Штаты готовы предоставить военно-техническую помощь ВСУ, передает издание " Диалог.UA" на "Український мілітарний портал"  Известно, что отношения России со Штатами накаляются. В данный момент правительство США пришло к выводу о том, что Украине необходимо помогать в борьбе с агрессором. Очевидно, терпение Штатов уже окончательно лопнуло из-за агрессии РФ во всем мире. 

США предложили фрегаты типа Oliver Hazard Perry, которые принадлежат ВМС США. Они могут быть переданы Украине в рамках программы Excess Defense Article. Стоит отметить, что в 2000-х годах на этих кораблях проходили стажировку военнослужащие Украины. При этом один из фрегатов USS Klakring уже бывал в водах Севастополя. Тогда же состоялась дискуссия касательно того, чтобы передать подобные фрегаты ВСУ. "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа “Oliver Hazard Perry”, способные уничтожить любой корабль России", - сказано в сообщении. Многие ожидают, что фрегаты этого типа сумеют уничтожить любой корабль России, которая устраивает провокации в водах Черного и Азовского морей. Такая техника может значительно усилить украинский флот. Ведь ее технические характеристики сумеют поразить любого ценителя военных машин. 
Источник : https://www.dialog.ua 
 



Теги: Украина, США, Донбасс, фрегат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх