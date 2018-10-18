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Турчинов поручил усилить кибербезопасность систем ЦИК перед выборами 2019 года
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, опыт США и европейских стран свидетельствует о том, что Кремль будет пытаться повлиять на общественно-политические процессы в Украине через кибернетическое и информационное пространство.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел заседание Национального координационного центра кибербезопасности, сообщает пресс-служба Турчинова 18 октября. По словам секретаря СНБО, у Украины есть большой опыт создания надлежащих условий для реализации конституционных прав граждан. "Мы провели демократические честные и прозрачные выборы в 2014 году, несмотря на любые внешние попытки повлиять на их ход или дискредитировать демократические институты… Есть обоснованные основания считать, что российское руководство будет пытаться любой ценой использовать избирательный процесс для реализации планов гибридной агрессии против нашего государства", – заявил Турчинов. По его словам, опыт США и европейских стран свидетельствует о том, что Кремль будет пытаться повлиять через кибернетическое и информационное пространство на общественно-политические процессы в Украине. "Поэтому информационная и кибербезопасность выборов потребует слаженной и скоординированной работы многих государственных институтов, прежде всего Центральной избирательной комиссии, Государственной службы специальной связи и защиты информации, соответствующих подразделений Службы безопасности Украины и Национальной полиции", – продолжил Турчинов. По результатам обсуждения секретарь СНБО поручил ЦИК и соответствующим ведомствам создать межведомственную рабочую группу для обеспечения надежного функционирования единой информационно-аналитической системы "Выборы" при проведении очередных выборов президента Украина и парламента в 2019 году. Силовым структурам, отвечающим за кибербезопасность, поручили обеспечить своевременное "выявление, предупреждение и локализацию возможных киберинцидентов и кибератак на информационные системы и государственные электронные информационные ресурсы ЦИК". Также Турчинов поручил обеспечить проведение киберучений по защите от киберугроз и противодействия внешним вмешательствам в работу систем ЦИК. Национальной полиции Украины поручили обеспечить надлежащую охрану телекоммуникационного оборудования и телекоммуникационных сетей, необходимых для обмена данными между центральным узлом и отдельными региональными органами администрирования Государственного реестра избирателей. Определены задачи по модернизации системы защиты информации Автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" и Единой информационно-аналитической системы "Выборы" с применением современных средств криптографической защиты информации. "Кроме того, на заседании было принято комплексное решение об усилении киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры, а также создание для нужд Министерства обороны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Национального банка Украины, разведывательных органов единой интерактивной базы данных о киберинцидентах", – сказано в сообщении .
Источник : https://gordonua.com
Теги: США, Донбасс, Турчинов, опыт, ЦИК, выборы президента
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