У украинцев снова смогут отбирать квартиры за долги

18.10.2018 19:04

Принятый Верховной Радой новый Кодекс по процедурам банкротства устанавливает пятилетний период реструктуризации ипотечных валютных кредитов и отменяет мораторий на взыскание квартир у неплательщиков по кредитам. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает FinClub, передает Корреспондент.

"С момента вступления в силу настоящего Кодекса теряет силу закон Украины О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте", - говорится в документе.

Мораторий был введен в 2014 году и привел к тому, что мало кто из валютных заемщиков обслуживает свою ипотеку.

В то же время Кодекс по вопросам банкротства вводит пятилетний особый режим реструктуризации валютной ипотеки. Например, требования обеспеченного кредитора, которые возникли по кредиту в валюте, конвертируются в гривну по курсу НБУ на день открытия дела о неплатежеспособности и погашаются должником в соответствии с планом реструктуризации в размере 100% от рыночной стоимости квартиры или жилого дома, которая определена оценщиком, выбранным кредитором, сообщает издание.

В случае, если общая площадь квартиры не превышает 60 кв. м (или не более 13,65 кв.м жилой площади на каждого члена семьи должника) или общая площадь жилого дома не более 120 кв. м, то процентная ставка по такому плану реструктуризации устанавливается на уровне украинского индекса ставок по 12-месячным депозитам физических лиц (UIRD), увеличенному на 1 п.п. "План реструктуризации заключается на 15 лет, если иное не согласовано сторонами", - говорится в Кодексе.

Отмечается, что сейчас индекс UIRD составляет 15,36%.

При этом если площадь недвижимости больше, то "процентная ставка по такому плану реструктуризации устанавливается на уровне украинского индекса ставок по 12-месячным депозитам физических лиц (UIRD), увеличенному на 3 п.п.", а план реструктуризации заключается на 10 лет.

Источник : https://from-ua.com