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"Украина превращается в плацдарм борьбы с РФ". Российская Госдума заявила о нарастании военной угрозы на Донбассе
18.10.2018 18:30
Депутаты Государственной Думы РФ заявляют о нарастании военной угрозы на Донбассе. Соответствующее заявление они приняли на пленарном заседании в четверг, 18 октября, - сообщает сайт Госдумы РФ.
"Власти Украины, по сути, вступили на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях", — говорится в заявлении.
По мнению российских депутатов, примером этому, в частности, являются попытки украинских властей "разрушить подлинную Православную Церковь, легализовать поддерживаемых украинским государством раскольников "освятить" с их помощью продолжение войны против русских и русскоязычных на Востоке Украины".
Депутатам Госдумы РФ не нравятся и законы, которые принимают украинские нардепы. По мнению российских депутатов, речь идет о "дискриминации русскоговорящего населения" и "полном запрете использования русского языка".
Они также убеждены, что некие "западные спонсоры и вдохновители" "толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным конфликтам".
В заявлении подчеркивается, что "попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины" на востоке страны "получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям".
Государственная Дума РФ заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство Украины.
Как сообщалось, Президент Порошенко в обращении к украинцам вечером 11 октября заявил, что Синод Константинопольской Церкви предоставил Украинской церкви Автокефалию и после Собора Предстоятель Украинской Поместной Православной Церкви получит Томос.
Синод Русской православной церкви (РПЦ) признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом после принятия им решения по Украине.
Источник : http://www.ostro.
Теги: Украина, Донбасс, Госдума, борьба
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