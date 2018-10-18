Украинских водителей ждет нововведение, касающееся техосмотра

18.10.2018 13:00

Штрафы будут варьироваться в зависимости от нарушения.



В Украине за пренебрежение обязательным техосмотром автомобилей, который правительство хочет ввести с 2020 года водителей ожидает наложение санкций. Штрафы будут варьироваться в зависимости от нарушения, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.



Владельцы транспортных средств, которые не выполнят очередной обязательный техосмотр, проводимый каждые два года, или откажутся предоставить свидетельство о пригодности авто к эксплуатации, будут вынуждены заплатить штраф в размере 1700 гривен.



Если водитель ездит на непригодной к эксплуатации машине, наказание предусмотрено более серьезное.



За нарушение порядка выдачи свидетельства о пригодности транспортного средства на аккредитованной СТО руководство оштрафуют на 1700 гривен. Если же свидетельство выдано без фактического проведения техосмотра, штраф увеличится до 4250 гривен.

Отметим, что речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны".

Источник : http://hronika.info