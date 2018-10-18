В десятку: во Львове заминировали рекордное количество зданий

18.10.2018 15:50

Сообщение от "минеров" поступило на электронный адрес Горячей линии города.

Во Львове сегодня, 18 октября, в 10.20 в полицию поступила информация о заминировании десяти зданий гостиниц и фитнес-клубов, расположенных на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Науковой, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича.

"Сообщение к правоохранителям поступило от сотрудников Горячей линии Львова. Последние получили информацию о минировании на электронную почту", – сообщают в полиции.

На места выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других соответствующих служб. Правоохранители проводят эвакуацию людей, после чего обследуют помещения зданий и прилегающие к ним территории.

Напомним, не так давно во Львове искали взрывчатку также в трех торговых центрах – на улицах Промышленной, 52, Героев УПА, 73 и Богдана Хмельницкого, 176. Как оказалось, на электронный адрес Центра безопасности города, пришло письмо на русском языке о закладке взрывчатки.

Источник : https://www.segodnya.ua