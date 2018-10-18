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В России хотят упростить получение гражданства украинцами
В Госдуме сегодня, во время обсуждения заявления о ситуации в Украине, депутаты заявили, что намерены рассмотреть на следующей неделе законопроект № 527255-7 об упрощенном получении российского гражданства украинцами.
Поводом для подготовки документа стало обращение жителей Донбасса к Владимиру Путину во время прямой линии в июне этого года. Они пожаловались на сложность получения российского паспорта. Президент РФ пообещал им, что будет разработан соответствующий законопроект и вопрос решится.
Источник "Страны" в Федеральной миграционной службе, которая входит в структуру МВД, тогда высказал прогноз: "Закон де-факто будет для жителей Донбасса, но юридически стоит задача так, чтобы гражданин Украины из любого региона тоже смог им воспользоваться. Если эти законы и нормативные акты под них будут приняты, то за три-пять лет вся неподконтрольная Украине часть Донбасса будет с российскими паспортами", — отмечал наш собеседник.
После изучения законопроекта № 527255-7 можно сделать вывод, что прогноз нашего источника в ФМС может сбыться. Правительственный проект значительно упрощает процедуру вступления в гражданство РФ украинцам. И в первую очередь - жителям Донбасса.
Ключевая поправка звучит так: "Президент Российской Федерации в гуманитарных целях вправе определять категории иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство в упрощенном порядке, а также порядок подачи ими соответствующих заявлений".
Этот пункт можно трактовать как подготовку почвы к выпуску указа Путиным, где он перечислит категории украинцев, которые пройдут по упрощенной процедуре. Так, как, например, было в случае с его указом от 17 февраля 2017 года, когда президент РФ признал паспорта в так называемых "ЛДНР".
Остальные поправки к закону "О гражданстве РФ" более конкретные. А именно - соискателям не придется подтверждать законный источник к существованию в России (быть официально трудоустроенным) и подтверждать знание русского языка (сдавать экзамен).
Более того, категориям иностранных граждан, которых определит Путин, необязательно будет даже отказывать от имеющегося гражданства в уведомительном порядке. Это означает, что люди смогут не отправлять в консульство нотариальный отказ от гражданства Украины.
Есть и поправка, которая позволит массово выдать паспорта жителям жителям Донбасса.
Сейчас в законе "О гражданстве РФ" указано, что "заявления по вопросам гражданства принимают от лиц, проживающих на территории". Проживающие - это те, у кого есть вид на жительство или разрешение на временное проживание с печатью о регистрации (прописке).
В законопроекте дополнено: "заявления принимают от лиц, временно пребывающих на территории Российской Федерации". Временно пребывающие - те, кто получили на российской границе миграционную карту, но не имеют вида на жительство или разрешения на временное проживание.
"Указанные граждане обычно проживают у физических лиц, которые, как правило, не дают согласия на их регистрацию по месту жительства в предоставленных для проживания жилых помещениях. В результате возникает рынок криминальных услуг по осуществлению фиктивной регистрации, что выявляется правоохранительными органами при обращении таких лиц с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации и влечет отказ в его предоставлении", - указано в пояснительной записке к законопроекту.
Итого: если законопроект будет принят, он не позволит в массовом порядке выдать паспорта жителям Донбасса на неподконтрольной Украине территории. Однако при желании дончане и луганчане смогут ездить в условный Таганрог и принимать участие в упрощенных программах. Главные моменты, которые делают невозможным это сейчас - обязательная работа и регистранция в РФ - будут отменены.
Источник : https://strana.ua/
Теги: Россия, гражданство, украинец
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