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В селе Ивано-Франковской области корью заболели сразу 53 ребенка

18.10.2018 15:21
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В селе Ивано-Франковской области корью заболели сразу 53 ребенка

В населенном пункте Петранка, расположенном в Ивано-Франковской области, одновременно корью заболело 53 ребенка. Возраст заболевших колеблется от 5 до 13 лет. Такие данные приводит Центр общественного здоровья МОЗ, передает replyua.net.

«Из 53 детей, заболевших корью, 43 проходят лечение в местной амбулатории, а 10 были госпитализированы в инфекционное отделение Рожнятовской центральной районной больницы в состоянии средней тяжести для стационарного лечения», - сказано в сообщении. В нем также говорится, что на сегодняшний день восемь детей уже были выписаны из стационара и проходят лечение дома. 

На место была вызвана специальная комиссия, в задачу которой входило установления причин столь массовой вспышки инфекционного заболевания. Как оказалось, основная причина заключается в несоблюдении требований по введению и хранению вакцин. Более того, в этом селе имеется огромное количество детей, которые ранее не были привиты от кори и не находились в списке для дальнейшей вакцинации. Еще одним занимательным фактом оказалось отключение электроэнергии, которое повлекло за собой нарушение условий хранения вакцин. В результате этого, даже вакцинированные дети заболели корью. 



Теги: Донбасс, болезнь, ребенок
 
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