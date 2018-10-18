Главная / Новости / Украина / В США решили каждые несколько месяцев ужесточать санкции против России из-за Донбасса и Крыма
Последние новости раздела
- В ОРЛО местного жители лишили свободы за публикации в соцсети08:15
- "Керченского стрелка" Рослякова похоронят через две недели: для него выбрали особенное место на кладбище08:00
- Боевик “Л/ДНР”: кошмар для Донбасса, отброс для России07:45
- Повышение цен на газ отложили: Кабмин назвал дату07:31
- Стало известно, когда Украина вступит в НАТО07:15
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев22:31
В США решили каждые несколько месяцев ужесточать санкции против России из-за Донбасса и Крыма
18.10.2018 20:53
США планируют ужесточать санкции в отношении России, связанные с конфликтом на юго-востоке Украины, каждые несколько месяцев. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, передает ТАСС.
"Мы стараемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы вынудить ее вести переговоры об урегулировании [конфликта на востоке Украины]", - сказал Волкер на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.
По словам Волкера, администрация президента США Дональда Трампа намерена в дальнейшем продолжать следовать этому пути.
"Вы увидите вступление в силу дополнительных санкций каждый месяц или два или около того", - заявил он.
Источник : https://strana.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
Читайте также:
- Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- Мнение: Путин будет торговаться за Донбасс уже с преемником Обамы
- Военные самолеты США уже возле границ РФ в боевой готовности
- Заявление США и Украины: ядерного оружия не будет
- Конгресс США собирается ограничить влияние РФ
- В ОРЛО местного жители лишили свободы за публикации в соцсети08:15
- Боевик “Л/ДНР”: кошмар для Донбасса, отброс для России07:45
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы19:53
- Наркобизнес "Л/ДНР" достиг новых высот: бандиты РФ схлестнулись в споре за поставки наркотиков в Ростов - Тымчук 18:20
- В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта17:57
- Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение17:18
- В ОРЛО местного жители лишили свободы за публикации в соцсети08:15
- "Керченского стрелка" Рослякова похоронят через две недели: для него выбрали особенное место на кладбище08:00
- Боевик “Л/ДНР”: кошмар для Донбасса, отброс для России07:45
- Повышение цен на газ отложили: Кабмин назвал дату07:31
- Стало известно, когда Украина вступит в НАТО07:15
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- В Донецке включили отопление
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе