Венгрия выделит 5 миллионов долларов закарпатским учителям

18.10.2018 16:18

Правительством Венгрии было принято решение в оказании поддержки преподавателей Закарпатья. Соответствующий данному решению указ, был опубликован сегодня в выпуске Правительственного венгерского бюллетеня, передает replyua.net.



В нем говорится, что венгерское правительство приняло решение поддержать работников сферы образования, которые трудятся в государственных учебных заведениях Закарпатья. Поддержка будет оказана и всем тем, что помогает проводить учебный процесс на венгерском языке. В соответствии с вышеуказанным решением, этим людям будет выделена одноразовая материальная помощь, размер которой составляет 1,4 миллиарда форинтов, что в долларовом эквиваленте приблизительно равно 5 миллионам. Данная помощь будет выделена уже в следующем, 2019 году.



В сообщении также отмечается, что в прошлом году венгерское правительство уже увеличила единовременные выплаты учителям Закарпатья, причем сразу на 80%, то есть до 270 тысяч форинтов. Не стоит забывать и о намерении Венгрии в ближайшее время изменить название должности «уполномоченного министра по Закарпатью». Примечательно, что измениться должно лишь название, но не должностные обязанности.



