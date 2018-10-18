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Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви в использование Вселенскому Патриархату

18.10.2018 13:15
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Сегодня Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект, одобряющий передачу Андреевской церкви Вселенскому Патриархату для проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. При этом само задание останется в государственной собственности. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что «за» данное решение со второго раза проголосовали 237 народных депутатов (сначала — 216 голосов).

По информации, Андреевскую церковь передадут в безвозмездное постоянное использование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий — с условием, что Вселенский Патриархат будет соблюдать законодательство об охране культурного наследия.

В то же время, передача здания в пользование влечет исключение его из перечня недвижимых объектов культурного наследия заповедника «София Киевская».

Источник : https://donpress.com/ 



Теги: Донбасс, церковь, передача, Верховная Рада
 
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