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Верховная Рада ввела уголовную ответственность за незаконный въезд в Украину
Верховная рада Украины сегодня поддержала во втором чтении законопроект № 7017 «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы». Об этом сообщают украинские СМИ.
Данный документ поддержали 243 депутата ВР. Отмечается, что согласно законопроекту вводится уголовная ответственность за пересечение госграницы Украины для причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора в любой способ вне пунктов пропуска через госграницу Украины или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения. Эти действия будут наказываться лишением свободы на срок до трех лет.
Также, устанавливается, что за повторное совершение подобных действий или совершение их группой лиц будет наступать ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — на срок от пяти до восьми лет.
Источник : https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, закон, Верховная Рада
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