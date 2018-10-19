Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Екатериновка попала под обстрел из крупнокалиберных пулеметов

19.10.2018 16:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Екатериновка попала под обстрел из крупнокалиберных пулеметов
Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня вдоль линии разграничения.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
В частности, в направлении села Катериновка Попаснянского района применялись крупнокалиберные пулеметы.
Источник: https://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, Екатериновка, обстрел, пулемет
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх