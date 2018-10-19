Госстат подсчитал жителей Украины: цифра шокирует

19.10.2018 15:15

Численность населения Украины по состоянию на 1 сентября 2018-го составляет 42 млн 234 тыс 14 человек. Об это сообщает Государственная служба статистики, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Согласно данным, с начала года численность населения сократилась на 152,4 тыс человек. Также отмечается, что существенным остается превышение количества умерших над рожденными: на 100 умерших – 58 рожденных.

Данные по количеству населения были получены без учета временно оккупированного Крыма и Севастополя.