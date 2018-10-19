Кабмин изменил условия предоставления жилищных субсидий: что нового

19.10.2018 19:46

По результатам первого этапа верификации субсидиантив Правительство усовершенствовало условия оформления правительственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующие изменения были внесены в Постановление КМУ №329 Кабинетом министров Украины, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины.

С 1 октября 2018 при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупном доходе уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, которая в год составляет до 2500 гривен за голову.

Субсидию на общих основаниях могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.

Право на пособие от правительства имеют те семьи, отопительная, а не общая площадь жилья которых не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для индивидуального дома.

Источник: https://antikor.com.ua