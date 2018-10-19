- В ОРЛО местного жители лишили свободы за публикации в соцсети08:15
- "Керченского стрелка" Рослякова похоронят через две недели: для него выбрали особенное место на кладбище08:00
- Боевик “Л/ДНР”: кошмар для Донбасса, отброс для России07:45
- Повышение цен на газ отложили: Кабмин назвал дату07:31
- Стало известно, когда Украина вступит в НАТО07:15
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев22:31
"Керченского стрелка" Рослякова похоронят через две недели: для него выбрали особенное место на кладбище
Стало известно, что Влад Росляков будет похоронен через 2 недели на кладбище в секторе для безродных.
Криминалисты собираются провести экспертизу, чтобы обнаружить наркотические вещества в крови у злоумышленника. Поступило сообщение о том, что Влада Рослякова похоронят через 2 недели. Однако его тело будет лежать в особенном месте на кладбище, отдельно от остальных убитых.
Его хотят похоронить в секторе для безродных, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на Телеграм-канал Mash. Вероятно, Рослякова не хотят хоронить с другими из-за того, что он стал причиной гибели многих детей. Точное место еще не было определено, однако известно то, что рядом с его могилой не будет тех, кто учился с ним. Многие начали задаваться вопросом о том, почему 18-летнего парня хотят похоронить только через 2 недели. Криминалисты ответили на этот вопрос. Они отметили, что необходимо будет провести экспертизу тела Рослякова.
Исследователи намереваются найти в крови у злоумышленника следы алкоголя или других наркотических веществ. В данный момент информация по этому поводу уточняется. Напомним, что в Интернете появился новый ролик с Владом Росляковым, который направлялся в учебное заведение. Сегодня же еще была опрошена мать убийцы, которая рассказала уникальную информацию.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, похороны, расстрел, террорист
- Газовая «супердержава» Путина отключит Вечный огонь в Керчи
- Украина введет санкции против россиян, которые строили Крымский мост, - МИД
- Остановлена работа украино-российского "морского пути"
- В Крыму продолжают бушевать страсти - разъяренные керченцы грозятся перекрыть дороги и паромную переправу (ВИДЕО)
- В оккупированном Крыму обрушилось здание университета. ВИДЕО
- В Крыму зафиксировали перемещения колонны военной техники в РФ (ВИДЕО)
- В ОРЛО местного жители лишили свободы за публикации в соцсети08:15
- Боевик “Л/ДНР”: кошмар для Донбасса, отброс для России07:45
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы19:53
- Наркобизнес "Л/ДНР" достиг новых высот: бандиты РФ схлестнулись в споре за поставки наркотиков в Ростов - Тымчук 18:20
- В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта17:57
- Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение17:18
- В ОРЛО местного жители лишили свободы за публикации в соцсети08:15
- "Керченского стрелка" Рослякова похоронят через две недели: для него выбрали особенное место на кладбище08:00
- Боевик “Л/ДНР”: кошмар для Донбасса, отброс для России07:45
- Повышение цен на газ отложили: Кабмин назвал дату07:31
- Стало известно, когда Украина вступит в НАТО07:15
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- В Донецке включили отопление
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе