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Повышение цен на газ отложили: Кабмин назвал дату
Подорожание стоимости газа в Украине, которое было запланировано на 18 октября, откладывается из-за продления действия специальных обязательств для "Нафтогаза Украины".
Речь идет о льготах на продажу газа теплокоммунэнерго и облагазам, передает УНН.
Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета министров.
"Действие специальных обязательств продолжено до 27 октября", - заявил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.
А случае, если стоимость газа в Украине повысили бы согласно импортному паритету, один кубометр мог подорожать с 6,9 до более 11 грн.
С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивал на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, могло составить от 30 до 65%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как Кабмин посчитал такое резкое повышение неоправданным.
Без повышения тарифа на газ Украина рисковала не получить очередной кредитный транш МВФ. А это может привести к угрозам финансовой стабильности, нехватки валюты и замедлению экономического роста.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, цена, газ, повышение тарифов, Кабмин
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