- Бьет по агрессору точно в цель с 280 км: ОТРК "Гром-2" был усилен инновационными головками самонаведения - кадры12:45
- Субсидия по-новому: какое «покращення» ждет украинцев12:35
- Эхо Донбасса: Украину «накрыли» последствия конфликта с Россией12:15
- Важная информация переселенцам: Как ребенку-ВПЛ получить пенсию по потере кормильца или соцпомощь11:45
- На улицах трупы, в воздухе кислота: сеть ужаснули фотографии из аннексированного Крыма (ФОТО)11:31
- «Отработанный материал»: Губарев больше не нужен 11:20
- Интеграция Донбасса в состав России: Пушилин возмутил украинцев наглым заявлением 11:13
- Борьба с армией РФ на Донбассе станет "жарче": новейший РСЗО "Ольха" официально взят на вооружение ВСУ 11:00
- Боевики накрыли огнем позиции ВСУ, противник применил противотанковую управляемую ракету 10:47
- Актуальная информация для пересекающих КПВВ10:29
Правду о бойне в Керчи скрывают, Росляков был не один: застрелили уже лежащего
В сети обратили внимание на подозрительные детали гибели керченского стрелка Владислава Рослякова, который, по официальной версии застрелился после устроенной им же бойни, передает "Политека".
Официальная версия трагедии в керченском политехническом колледже гласит, что днем 17 октября 18-летний учащийся Владислав Росляков явился в учебное заведение с ружьем, открыл огонь по студентам, привел в действие взрывное устройство, а затем застрелился в библиотеке. Всего по итогам жестокой бойни погиб 21 человек и еще более 60 получили ранения.
Однако в сети обращают внимание на подозрительные детали, которые можно заметить на фотографиях с места трагедии. В частности, пользователи изучили снимки, на которых запечатлено тело предполагаемого стрелка, и пришли к выводу, что он не мог застрелиться сам.
Люди указывают на то, что следы крови выглядят так, будто парню выстрелили в подбородок, когда он уже лежал на полу.
«Как он в подбородок застрелился? Как книжечка упала, откуда? В бок сам тоже пульнул себе? Пацан жертва однозначно. Прямо или косвенно, может и не узнаем», — написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
В комментариях к публикации многие пользователи согласились с ее выводами.
«Я не спец Но мозг вынесли явно лежачему Он не мог так застрелиться сам», «Не надо быть криминалистом чтобы понять», «С первого ракурса не было вообще ни чего видно А вторая фотка подтверждает то что мозг ему вынесли лежачему скорее всего выставив ствол в рот».
Однако, это не единственная странность, связанная с этим делом. Дело в том, что многие учащиеся колледжа, пережившие бойню, уверены, что у Рослякова были сообщники. Некоторые даже описывали двух парней в белых футболках и берцах, которые якобы помогали стрелку.
Сразу несколько студентов утверждают, что слышали стрельбу из разных орудий и в разных концах колледжа, как будто в здании орудовали несколько человек.
Кроме того, на месте трагедии в Керчи очевидцы сообщали, что в преступлении участвовали и взрослые. «Не на камеру, очевидец сказал, что после взрыва в техникуме из него выбежали трое взрослых», - сообщал корреспондент Керчь.Фм с места событий.
Местные жители подозревают, что правоохранители скрывают правду о сообщниках стрелка, чтобы не началась паника. Люди на месте происшествия также утверждали, что, судя по фото, Росляков не мог застрелиться сам.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Керчь, стрельба, убийство, терроризм
- В православном храме расстреляли людей
- Телевизионщики засняли работу снайперов в Киеве (ВИДЕО)
- Руководитель городской Партии регионов застрелен в своём кабинете
- Прапорщик милиции застрелил мужчину прямо в центре города
- Появилось страшное ВИДЕО момента стрельбы в Керчи
- Новые чрезвычайно важные факты о керченском стрелке
- Бьет по агрессору точно в цель с 280 км: ОТРК "Гром-2" был усилен инновационными головками самонаведения - кадры12:45
- Эхо Донбасса: Украину «накрыли» последствия конфликта с Россией12:15
- Важная информация переселенцам: Как ребенку-ВПЛ получить пенсию по потере кормильца или соцпомощь11:45
- «Отработанный материал»: Губарев больше не нужен 11:20
- Интеграция Донбасса в состав России: Пушилин возмутил украинцев наглым заявлением 11:13
- Борьба с армией РФ на Донбассе станет "жарче": новейший РСЗО "Ольха" официально взят на вооружение ВСУ 11:00
- Боевики накрыли огнем позиции ВСУ, противник применил противотанковую управляемую ракету 10:47
- Актуальная информация для пересекающих КПВВ10:29
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке10:02
- В сети раскрыли тайну, как главарь ДНР служил в Нацгвардии Украины (ФОТО)09:28
- Во Владикавказе началась паника: жители срочно бегут из города из-за ядовитого облака и угрозы крупного взрыва 13:30
- Горит "Электроцинк", способный устроить новый "Чернобыль" в РФ: люди бегут из города, ситуация критическая 13:00
- Бьет по агрессору точно в цель с 280 км: ОТРК "Гром-2" был усилен инновационными головками самонаведения - кадры12:45
- Субсидия по-новому: какое «покращення» ждет украинцев12:35
- Эхо Донбасса: Украину «накрыли» последствия конфликта с Россией12:15
- Мир на грани новой "холодной войны": в России отреагировали на слова Трампа по ракетному договору12:00
- Важная информация переселенцам: Как ребенку-ВПЛ получить пенсию по потере кормильца или соцпомощь11:45
- На улицах трупы, в воздухе кислота: сеть ужаснули фотографии из аннексированного Крыма (ФОТО)11:31
- «Отработанный материал»: Губарев больше не нужен 11:20
- Интеграция Донбасса в состав России: Пушилин возмутил украинцев наглым заявлением 11:13
- Как адаптировать организм к переводу часов09:30
- Как подготовить организм, чтобы не "свалиться" с простудой08:45
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением
- Священник РПЦ оскорбил Украину и обратился к российским боевикам: "Идите, братья, войной на этих бесов"
- Правду о бойне в Керчи скрывают, Росляков был не один: застрелили уже лежащего
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги