Правду о бойне в Керчи скрывают, Росляков был не один: застрелили уже лежащего

19.10.2018 10:50

В сети обратили внимание на подозрительные детали гибели керченского стрелка Владислава Рослякова, который, по официальной версии застрелился после устроенной им же бойни, передает "Политека".

Официальная версия трагедии в керченском политехническом колледже гласит, что днем 17 октября 18-летний учащийся Владислав Росляков явился в учебное заведение с ружьем, открыл огонь по студентам, привел в действие взрывное устройство, а затем застрелился в библиотеке. Всего по итогам жестокой бойни погиб 21 человек и еще более 60 получили ранения.

Однако в сети обращают внимание на подозрительные детали, которые можно заметить на фотографиях с места трагедии. В частности, пользователи изучили снимки, на которых запечатлено тело предполагаемого стрелка, и пришли к выводу, что он не мог застрелиться сам.

Люди указывают на то, что следы крови выглядят так, будто парню выстрелили в подбородок, когда он уже лежал на полу.

«Как он в подбородок застрелился? Как книжечка упала, откуда? В бок сам тоже пульнул себе? Пацан жертва однозначно. Прямо или косвенно, может и не узнаем», — написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

В комментариях к публикации многие пользователи согласились с ее выводами.

«Я не спец Но мозг вынесли явно лежачему Он не мог так застрелиться сам», «Не надо быть криминалистом чтобы понять», «С первого ракурса не было вообще ни чего видно А вторая фотка подтверждает то что мозг ему вынесли лежачему скорее всего выставив ствол в рот».

Однако, это не единственная странность, связанная с этим делом. Дело в том, что многие учащиеся колледжа, пережившие бойню, уверены, что у Рослякова были сообщники. Некоторые даже описывали двух парней в белых футболках и берцах, которые якобы помогали стрелку.

Сразу несколько студентов утверждают, что слышали стрельбу из разных орудий и в разных концах колледжа, как будто в здании орудовали несколько человек.

Кроме того, на месте трагедии в Керчи очевидцы сообщали, что в преступлении участвовали и взрослые. «Не на камеру, очевидец сказал, что после взрыва в техникуме из него выбежали трое взрослых», - сообщал корреспондент Керчь.Фм с места событий.

Местные жители подозревают, что правоохранители скрывают правду о сообщниках стрелка, чтобы не началась паника. Люди на месте происшествия также утверждали, что, судя по фото, Росляков не мог застрелиться сам.

Источник: https://from-ua.com