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Путин угрожает Украине потерей огромных территорий
Президент России обратил внимание на то, что в результате таких преступных действий Грузия лишилась значительной части своих территорий и было бы очень грустно и печально, если бы действующие власти Украины следовали по стопам экс-президента Саакашвили и совершали подобные поступки со своим народом.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал агрессивный выпад в адрес Украины во время речи в Международном дискуссионном клубе "Валдай", передает "Российский Диалог". В частности, Путин попытался сравнить ситуацию в экономике и политике Украины с вторжением войск РФ в Грузию в 2008-м, хотя из общего здесь только агрессия Кремля. "Действующие власти не просто загоняют ситуацию в тупик, они проводят антигосударственную и антинародную политику так же, как в свое время Саакашвили, напав на Южную Осетию.
В результате этих действий Грузия потеряла значительные территории", - говорит он, скрыто угрожая Киеву потерей регионов. Иными словами, Путин буквально сравнивает нападение армии РФ на Украину в 2014-м и войну в Грузии, отрицая свою роль агрессора. Более того, хозяин Кремля цинично заявил, что после 4,5 года войны на Донбассе страна-агрессор Россия якобы заинтересована в возрождении хороших отношений с Украиной.
Напомним, Путин публично признался, что президент Порошенко ему не по зубам.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Путин
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