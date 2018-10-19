Путин угрожает Украине потерей огромных территорий

19.10.2018 12:55

Президент России обратил внимание на то, что в результате таких преступных действий Грузия лишилась значительной части своих территорий и было бы очень грустно и печально, если бы действующие власти Украины следовали по стопам экс-президента Саакашвили и совершали подобные поступки со своим народом.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал агрессивный выпад в адрес Украины во время речи в Международном дискуссионном клубе "Валдай", передает "Российский Диалог". В частности, Путин попытался сравнить ситуацию в экономике и политике Украины с вторжением войск РФ в Грузию в 2008-м, хотя из общего здесь только агрессия Кремля. "Действующие власти не просто загоняют ситуацию в тупик, они проводят антигосударственную и антинародную политику так же, как в свое время Саакашвили, напав на Южную Осетию.

В результате этих действий Грузия потеряла значительные территории", - говорит он, скрыто угрожая Киеву потерей регионов. Иными словами, Путин буквально сравнивает нападение армии РФ на Украину в 2014-м и войну в Грузии, отрицая свою роль агрессора. Более того, хозяин Кремля цинично заявил, что после 4,5 года войны на Донбассе страна-агрессор Россия якобы заинтересована в возрождении хороших отношений с Украиной.

Напомним, Путин публично признался, что президент Порошенко ему не по зубам.



Источник: www.dialog.ua