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Россия решилась на отчаянные меры с Крымским мостом из-за теракта в Керчи

19.10.2018 20:13
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Россия решилась на отчаянные меры с Крымским мостом из-за теракта в Керчи

Россия решила усилить охрану Крымского моста в связи с терактом в оккупированной Керчи.

Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает "Интерфакс". По его словам, существуют стандартные процедуры, которые связаны с обеспечением безопасности незаконно построенного моста.

"Эти процедуры предусматривают, что управление ведомственной охраны Крымского моста осуществляет патрулирование и охрану. Частота этого патрулирования будет усилена", - отметил он.

Дитрих уточнил, что количество специалистов, которые будут патрулировать переправу, также будет увеличено.

Как сообщалось ранее, 17 октября в политехническом колледже в Керчи студент осуществил несколько взрывов и стрелял в людей. В результате погиб 21 человек, еще 54 получили ранения. Прокуратура открыла уголовное дело по статье теракт.

Одного из подозреваемых нашли мертвым в библиотеке. Его однокурсники рассказали, что видели, как подросток принес с собой несколько рюкзаков. Он пришел в учебное заведение, переоделся и устроил бойню, после чего застрелился.

 

Источник: https://from-ua.com 


 
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