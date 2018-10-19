Украинцам выплатят 800 млн сэкономленных субсидий

19.10.2018 14:14

Украинцы подали заявления почти на 800 млн гривень на выплату сэкономленных субсидий.



Об этом на пресс-конференции в четверг, 18 октября, заявил глава Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Укринформ.



«На сегодняшний день заявлений подано почти на 800 млн грн, и началась выплата соответствующих сумм сэкономленных субсидий за электроэнергию и природный газ», - сказал чиновник.



По словам Музыченко, заявления подали лица, которые сэкономили на использовании электроэнергии и природного газа в течение прошлого отопительного периода.



Он также пояснил, что такая выплата, согласно законодательству, должна быть осуществлена ​​в течение двух месяцев с даты начала нового отопительного сезона.



Источник: https://zi.dn.ua