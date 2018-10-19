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Украинцам выплатят 800 млн сэкономленных субсидий

19.10.2018 14:14
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Украинцам выплатят 800 млн сэкономленных субсидий

Украинцы подали заявления почти на 800 млн гривень на выплату сэкономленных субсидий. 

Об этом на пресс-конференции в четверг, 18 октября, заявил глава Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Укринформ.

«На сегодняшний день заявлений подано почти на 800 млн грн, и началась выплата соответствующих сумм сэкономленных субсидий за электроэнергию и природный газ», - сказал чиновник.

По словам Музыченко, заявления подали лица, которые сэкономили на использовании электроэнергии и природного газа в течение прошлого отопительного периода.

Он также пояснил, что такая выплата, согласно законодательству, должна быть осуществлена ​​в течение двух месяцев с даты начала нового отопительного сезона.

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, субсидия, выплаты
 
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