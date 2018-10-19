Украинское законодательство готовит изменения для тех, кто собирается вступить в наследство или оформить сделку по дарению

Так, украинцы должны быть готовы к тому, что с 1 ноября 2018 года, кое-кто может лишиться права стать владельцем имущества по наследству, передает Politeka.

Согласно новому постановлению №231 Кабинета Министров Украины, субъекты оценочной деятельности имеют право определять оценочную стоимость движимого и недвижимого имущества. А в Порядке совершения нотариальных действий №296 / 5, утвержденном Приказом Министерства юстиции Украины четко прописано, что нотариусы не могут удостоверить сделку по договору дарения или вступления в наследство.

Большинству украинцев непонятно, каким образом будет работать закон. Ведь теперь родственникам придется оформлять договор купли/продажи.

То же самое со вступлением в законное наследство после смерти близкого родственника, получается, что имущество достанется государству.

Проблема в том, что теперь субъекты оценочной деятельности не имеют права выполнять свои прямые обязанности по отношению к договорам дарения и вступления в наследство. Потом, украинцы будут идти на платные консультации к нотариусам, откуда в разочаровании выйдут без каких-либо подписанных бумаг.

До тех пор, пока закон о деятельности субъектов оценки имущества будет существовать в данном виде, украинцам не удастся вступить в наследство и получить движимое или недвижимое имущество, что принадлежит ему по предварительным законам.

Как чообщалось ранее, уже с нового года украинцы должны начать получать «живые деньги» вместо субсидий на оплату коммунальных услуг. Так, монетизация льгот должна пройти в три этапа.

С первого января 2019 года все, кто хочет получить субсидию, должны будут открыть счет в «Ощадбанке». Именно на этот счет государство будет переводить средства, которые впоследствии направят на предприятия, которые занимаются поставками коммунальных услуг.

Сейчас субсидии от государства получают предприятия-поставщики коммунальных услуг. Но уже с нового года средства будут направляться на персональные счета граждан в финансовом учреждении. Вот только снять деньги с этого счета украинцы не смогут.

Источник: https://from-ua.com