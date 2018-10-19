В Луганске критическая ситуация, массово увольняются медики. Люди не могут вызвать «скорую»

19.10.2018 23:31

Во временно оккупированном Луганске ситуация с медициной переходит в критическую стадию. Люди не могут вызвать «скорую». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Оккупационные «власти ЛНР» в очередной раз урезали зарплату медикам. В результате медицинские работники начали массово увольняться. Что касается «скорой помощи», люди не могут её дождаться, т.к. враче и фельдшеров почти не осталось.

Вот что рассказывают луганчане в соцсетях:

«Вчера вызывали скорую дедушке. Ехала бригада 40 минут. Приехала только один врач, обычно ездят по 2-3 человек. Рассказала, что зп урезали, молодые все повально пошли увольняться, никто не хочет на таких условиях работать. Две скорые стоят совсембез дела, на них просто некому ездить»,

«Луганск Скоро и этих не будет».

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