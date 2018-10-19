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В Луганской области на одной из шахт начался протест горняков
В Луганской области в четверг, 18 октября, со второй смены начали протест горняки шахты им. Н. Н. Капустина ПАО «Лисичанскуголь». Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Шахтеры требуют погасить им задолженность по заработной плате, обеспечить стабильные условия труда и отправить в отставку и. о. гендиректора ПАО "Лисичанскуголь" Валентина Киселева», – написал он.
«Шахта им. Капустина сегодня начала протесты, шахтеры не выходят из шахты», – заявил сегодня, 19 октября, в Верховной Раде народный депутат Украины Сергей Шахов.
Напомним, 2 октября сообщалось, что в Донецкой области вторые сутки протестуют горняки государственного предприятия «Селидовуголь». 3 октября утром горняки шахты «Котляревская» ГП «Селидовуголь» заблокировали движение транспорта на трассе «Днепр – Донецк» в сторону населенных пунктов Пески и Красногоровка. 5 октября протесты горняков продолжились. В тот же день заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун заявил, что работникам ГП «Селидовуголь» в ближайшее время выплатят задолженность по зарплате. К протестам горняков 17 октября присоединились и сотрудники шахты «5/6» государственного предприятия «Мирноградуголь» (Донецкая обл.).
17 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен на следующей неделе провести совещание о задолженности по выплате заработной платы шахтерам госшахт и других долгов в отрасли.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Луганск, шахта, забастовка
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