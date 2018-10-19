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В Украине повысили тариф на газ: оглашены новые цены

19.10.2018 23:17
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В Украине повысили тариф на газ: оглашены новые цены

Соответствующие решение принял Кабинет министров 19 октября.

Газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать население и предприятия-поставщики коммунальных услуг.

Соответствующие решение принял Кабинет министров 19 октября на внеочередном заседании, сообщает издание "Интерфакс-Украина". Стоимость голубого топлива увеличится на 23,5%. Учитывая, что больше придется платить за газ поставщикам тепла и горячей воды, нововведение также повлияет на стоимость других услуг.

Источник : https://from-ua 



Теги: Украина, Донбасс, газ, повышение
 
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