Власти решили порадовать украинцев повышением пенсии и пересчетом зарплат

19.10.2018 11:37

Прожиточный минимум в Украине в следующем году вырастет с 1853 до 2011 грн. Об этом свидетельствует проект государственного бюджета на 2019 год, Бизнес.Медиа.

Согласно документу, индексация традиционно будет проведена дважды: в июле и декабре. Кроме того, поднимут украинцам и минимальные пенсии. Вначале 2019-го на заслуженном отдыхе граждане Украины будут получать не меньше 1497 грн, а под конец года - 1624 грн.

Со следующего года власти вводят новый метод повышения пенсий.

По предварительным оценкам на это понадобится примерно 20 млрд грн.

Динамика ВПП в 2019-м составит 3%. А вот доходная часть бюджета увеличится более чем на 11%. Основную часть дополнительных средств власти намерены получить за счет более высоких отчислений НДС и повышения акцизных ставок.

Ранее сообщалось, что в Украине изменят возраст выхода на пенсию.

Источник: https://from-ua.com