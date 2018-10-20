Больных водителей за руль не пустят: что принесет украинцам новый закон

20.10.2018 09:22

Украинским водителям каждый день сообщают об изменениях в законодательстве.

В этот раз нововведения затронули вопрос медицинского осмотра – Министерство здравоохранения собирается изменить эту процедуру. Приказ с данной инициативой же был представлен на сайте Минздрава.

Теперь, согласно документу, людям, имеющим хоть какое-то заболевание, запретят садиться за руль. Исключение также не затронет водителей со сколиозом, геморроем или гипертонией.

В проекте отмечено, что другие медицинские показания, противопоказание для выдачи прав, являются таковыми: плохой слух, грыжа, шрамы, воспаление слезного мешка, проблемы с сердцем и сосудами, давление, эндокринные нарушения, доброкачественные опухоли.

А вот в таких случаях, когда человек страдает от глаукомы, проблем с сердцем – медицинский осмотр будет необходим каждый год.

По заявлениям представителей Минздрава, в некоторых из случаев вопрос о выдаче водительских прав при определенных состояниях будет решаться «в индивидуальном порядке». Таким образом, индивидуальные исключения все же имеют место быть.

Также стало известно, что водителям, у которых уже имеются водительские права, будет необходимо проходить повторный медицинский осмотр каждые десять лет или заменять удостоверение.

На данный момент в Украине уже имеется приказ, который запрещает садиться за руль при определенных проблемах со здоровьем, однако он не содержит полного перечня патологий.

Источник : https://from-ua.com