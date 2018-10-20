- «Спасли от фашистов»: известный бизнесмен из Донбасса поделился видео, которое никогда не покажут в России23:40
- В Бахмуте можно, но не желательно пить водопроводную воду22:43
- В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия, - полиция22:27
- "Это настоящий наркотик". Как в Украине родители зарабатывают миллионы, снимая детей для Youtube21:30
- Как и где получить медицинскую помощь после реформы?21:20
- Нусс: Тимошенко – самая подходящая для Путина фигура, основной конкурент Порошенко, которого так ненавидит Кремль20:57
- Зеленка, валидол и перекись: назван топ ''фуфломицинов'' в Украине20:37
- «Остановим сепаратистов». На Закарпатье разметили провокационные билборды20:24
- В Кабмине назвали сроки получения ВСУ ракетных комплексов «Вильха»20:09
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются19:56
Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются
Цена доллара взлетит вверх сразу после того, как Госказначейство начнет платежи по НДС
Валютная неделя запомнилась подорожанием доллара, который пытался взять новую высоту с отметкой в 28,195 грн, но во время последних торгов его удалось усмирить.
На межбанковские торги вовремя вышел Национальный банк, который не «пожадничал». Регулятор, по разным подсчетам, продал $30 миллионов по цене 28,19, и это серьезно поддержало финансовый рынок.
«Участие нацрегулятора в торгах в режиме Matching позволило притормозить растущий тренд и спекулятивную игру на «повышение». Эти процессы привели к неустойчивому равновесию спроса и предложения, после чего последовала курсовая стабилизация», — отметил эксперт Олег Куринной.
Куринной уверен, что вливания НБУ позволили успокоить доллар, который стремился дойти до отметки в 28,30 грн/$. Если вчера на подорожание американской валюты влияли экспортеры, которые всячески пытались придержать выручку, то сегодня выручку на рынке конвертировали как аграрии, так и металлурги.
«Украинцы никак не отреагировали на подозрительную тишину на рынке и не кинулись скупать доллар, как это обычно бывает. На рынке наличных средств все было спокойно», — заявил аналитик Владислав Кравец.
Цена доллара взлетит вверх сразу после того, как Госказначейство начнет платежи по НДС
Валютная неделя запомнилась подорожанием доллара, который пытался взять новую высоту с отметкой в 28,195 грн, но во время последних торгов его удалось усмирить.
На межбанковские торги вовремя вышел Национальный банк, который не «пожадничал». Регулятор, по разным подсчетам, продал $30 миллионов по цене 28,19, и это серьезно поддержало финансовый рынок.
«Участие нацрегулятора в торгах в режиме Matching позволило притормозить растущий тренд и спекулятивную игру на «повышение». Эти процессы привели к неустойчивому равновесию спроса и предложения, после чего последовала курсовая стабилизация», — отметил эксперт Олег Куринной.
Куринной уверен, что вливания НБУ позволили успокоить доллар, который стремился дойти до отметки в 28,30 грн/$. Если вчера на подорожание американской валюты влияли экспортеры, которые всячески пытались придержать выручку, то сегодня выручку на рынке конвертировали как аграрии, так и металлурги.
«Украинцы никак не отреагировали на подозрительную тишину на рынке и не кинулись скупать доллар, как это обычно бывает. На рынке наличных средств все было спокойно», — заявил аналитик Владислав Кравец.
Эксперты также отмечают, что украинцам не стоит рассчитывать на удешевление доллара, ведь сейчас курс топчется на месте, а очень скоро пойдет вверх.
Подорожание американской валюты прогнозируют на среду, когда финансисты ожидают от Госказначейства первых выплат по НДС. На пиках этих выплат, по мнению аналитиков, доллар выйдет на максимальную отметку.
Между тем, представители украинского бизнеса серьезно настроены на дальнейшее падение курса гривны, значительную девальвацию они ожидают уже в ближайшие 12 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, проведенного Нацбанком в третьем квартале 2018 года.
Так, по мнению топ-менеджеров компаний, курс национальной валюты должен упасть за следующие 12 месяцев с 27,92 грн / $ (закрытию межбанка 16 октября) в 29,60 грн/$.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, доллар, прогноз, неделя
- Что будет с долларом до конца года? Прогноз экспертов
- Депозиты подешевеют, а гривне чуть-чуть «полегчает»
- Гривня «потеплеет» на пять копеек
- О долларе ниже восьми гривен останется только мечтать
- Каким будет курс гривны через пару недель: озвучен неутешительный прогноз
- Не паниковать: в Нацбанке озвучили прогноз курса доллара на конец 2018 года
- «Спасли от фашистов»: известный бизнесмен из Донбасса поделился видео, которое никогда не покажут в России23:40
- На Донбассе ранен украинский военный21:50
- Коррупция в тылу: В зоне ООС на взятке поймали работника пограничного отряда (Фото)21:40
- На случай обострения на фронте: На Луганщине тестируют хирургический отряд (Фото)21:08
- Пока Крым хоронил 20 жертв керченского стрелка, оккупанты веселились в Донецке 17:54
- Оккупанты понесли серьезные потери на Донбассе16:54
- На Луганщине полицейским пришлось забрать у пьющей матери трех малолетних детей16:40
- ''Возможны новые жертвы": на Луганщине подорвались двое мирных жителей14:56
- На Донбассе за сутки ранен один украинский военный13:10
- В «ЛНР» осудили человека за посты в соцсетях12:06
- «Спасли от фашистов»: известный бизнесмен из Донбасса поделился видео, которое никогда не покажут в России23:40
- В Бахмуте можно, но не желательно пить водопроводную воду22:43
- В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия, - полиция22:27
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- На Донбассе ранен украинский военный21:50
- Коррупция в тылу: В зоне ООС на взятке поймали работника пограничного отряда (Фото)21:40
- "Это настоящий наркотик". Как в Украине родители зарабатывают миллионы, снимая детей для Youtube21:30
- Как и где получить медицинскую помощь после реформы?21:20
- На случай обострения на фронте: На Луганщине тестируют хирургический отряд (Фото)21:08
- Нусс: Тимошенко – самая подходящая для Путина фигура, основной конкурент Порошенко, которого так ненавидит Кремль20:57
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе